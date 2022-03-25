В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) заявили, что вопрос подписания соглашения с группой компаний "Сбер" по переходу Казахстана на платформенную модель цифровизации не стоит на повестке, передает Tengrinews.kz.

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В пресс-службе ведомства рассказали, что в связи со сложившейся обстановкой в мире министерство рассматривает развитие нескольких сценариев по переходу на платформенную модель и готовится к каждому из них.

"Мы проводим встречи с IT-экспертами и представителями рынка, анализируем, чтобы принять наиболее оптимальное решение, в том числе и альтернативные технологиям "Сбера". Что касается подписания соглашения до конца марта 2022 года, как это было предусмотрено меморандумом между правительством и компанией, вопрос подписания соглашения до конца марта этого года на сегодняшней повестке не стоит", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что после подробного анализа МЦРИАП примет решение, о котором пообещали сообщить дополнительно.

3 сентября 2021 года между правительством Казахстана и российским "Сбербанком" был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Республики Казахстан, переходу к платформенной модели цифровизации и концепции Data Driven Government. Для оказания государственных услуг планируется внедрить новую цифровую платформу, разработанную группой компаний "Сбер".