Только за три месяца 2022 в Казахстане было зафиксировано 22 трудовых конфликта, при том что за полный 2021 год их было 31. Как правильно разрешить трудовой конфликт с работодателем, проконсультировала прокуратура Костанайской области.

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- Трудовые конфликты на предприятиях нередко переходят в стихийные забастовки. Работники вправе объявить забастовку в целях удовлетворения социально-экономических и профессиональных требований. Однако для этого необходимо пройти этапы примирительных процедур, иначе забастовка может быть признана незаконной, - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В пресс-службе прокуратуры Костанайской области пояснили, что в нашем регионе трудовые конфликты были, но ни один из них не перешел в забастовку.

Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров регулируется Трудовым кодексом РК, который принят 23 ноября 2015 года.

1. После начала забастовки работодатель в течение трех рабочих дней обязан рассмотреть выдвинутые работниками требования и принять меры для их разрешения. Если это невозможно, довести свои решения и предложения в письменном виде до работников (ч.2 ст.163 Трудового кодекса).

2. В дальнейшем спор должен разрешаться в примирительной комиссии (в срок до семи рабочих дней). Это орган, создаваемый совместным решением сторон на паритетных началах.

В процессе разрешения спора примирительная комиссия консультируется с работниками, работодателем и другими лицами. Решение комиссии принимается на основе соглашения сторон, оформляется протоколом и имеет для сторон обязательную силу.

Члены примирительной комиссии на время участия в переговорах освобождаются от работы, но заработная плата сохраняется.

- При этом ни одна из сторон не вправе уклоняться от участия в примирительных процедурах, - отметили в прокуратуре.

3. Если создание примирительной комиссии не привело к соглашению сторон,то ее работа прекращается, а для разрешения спора сторонами создается трудовой арбитраж (ч.6 ст.165 Трудового кодекса), с привлечением представителей акимата (государственного инспектора труда).

- Количество членов трудового арбитража, его состав и порядок рассмотрения трудового спора определяются соглашением сторон на паритетной основе, при этом трудовой арбитраж должен быть не менее пяти человек. Члены примирительной комиссии не могут входить в состав трудового арбитража, - уточнили в пресс-службе.

Решение трудового арбитража принимается не позднее семи рабочих дней простым большинством голосов членов арбитража и является обязательным для исполнения.

4. По вопросам, неурегулированным арбитражем необходимо обращаться в суды. При этом по заявлению работодателя или прокурора только судом проведение забастовки без соблюдения соответствующей процедуры может быть признано незаконной.

В этом случае за принуждение и призывы к продолжению участия в забастовке предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 3-х лет (ст. 157 и 402 УК РК).

- Призываем граждан неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных забастовках, - заключили в прокуратуре.