За неполных три месяца 2022 был поощрен только один человек. За свое сообщение о коррупционном факте он получил вознаграждение в 240 190 тенге. Об этом сообщила пресс-служба департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области.

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- В 2021 году за сообщения о фактах коррупционных проявлений поощрения получили 5 человек. Размер вознаграждения составил 3 094 570 тенге. Еще четверо граждан поощрены грамотами, - сообщили в пресс-службе департамента. - Для граждан, сообщивших о коррупционном правонарушении или иным образом оказавших содействие в противодействии коррупции, законодательно установлены единовременные денежные вознаграждения. Поощрение осуществляется при подтверждении достоверности информации, а также при наличии вступившего в законную силу приговора суда, постановления о наложении административного взыскания, постановления органа уголовного преследования о прекращении уголовного дела, утвержденного прокурором, или постановления суда о прекращении уголовного дела на основании ст. 35, 36 УПК РК.

В пресс-службе добавили, что любой человек, который сталкивается с коррупционными проявлениями со стороны госорганов и квазигосударственного сектора, может обратиться в Антикоррупционную службу по Костанайской области, либо сообщить в сall-центр 1424, а также через официальные страницы департамента в социальных сетях.