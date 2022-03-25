Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины", передает Informburo.kz.

Генеральная Ассамблея ООН / Фото из архива ООН / Л.Фелипе

Резолюцию Генассамблеи ООН под названием "Гуманитарные последствия агрессии против Украины" поддержали 140 государств. Против выступили пять государств – Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея. 38 стран, в том числе и Казахстан, воздержались, сообщает сайт "Новости ООН".

"Резолюция требует, чтобы Россия немедленно прекратила боевые действия в Украине, не совершала нападения на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры. Её авторы потребовали обеспечить безопасные проходы для мирных граждан, а также гуманитарный доступ к нуждающимся в помощи", – сообщили в ООН.

Как проголосовали страны по резолюции Генассамблеии ООН / Фото с Twitter ООН

На рассмотрение делегатов Генассамблеи были представлены два проекта резолюции – соавторами одного, представленного Украиной, выступили более 100 стран мира, другой был выдвинут Южной Африкой.

Однако постоянный представитель Украины Сергей Кислица возразил против голосования по южноафриканскому проекту. Он заявил, что этот проект является зеркальной копией российского, который накануне в Совбезе ООН кроме России поддержала лишь одна делегация. После голосования предложенный Южной Африкой проект не стали рассматривать.

2 марта на 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи приняли резолюцию "Агрессия против Украины". Тогда её поддержала 141 страна, 35 государств воздержались (в том числе и Казахстан) и пять делегаций – России, Беларуси, КНДР, Сирии и Эритреи – проголосовали против.

Спецсессия не была закрыта, её работу приостановили с правом возобновления по требованию стран-членов. Именно это и произошло в среду, 23 марта.