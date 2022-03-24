Горожане обратили на них внимание - большие, синие, не похожие на все, что ставили раньше. Оказалось, это бункеры-накопители для твердых бытовых отходов от компании ТОО«Тазалық-2012». Каждый объемом 8 кубометров, пока их в Костанае установили 6.

Таких бункеров-накопителей в Костанае пока установили 6

- Сам проявил инициативу, может, будет порядок, сказал «НГ» руководитель ТОО«Тазалық-2012» Александр КУШНИР. - Закупили 11 бункеров для негабаритного мусора, приобрели машину. Ведь для определенного контейнера нужна специальная машина. Поставили в декабре в качестве эксперимента, так как их активно используют в других городах. Через год посмотрим на их эффективность. У нас площадка рассчитана на ТБО. А порой люди выбрасывают крупногабаритный мусор. Тот же диван человек обязан отвезти на полигон. Также как привозят новый: заказывая машину и грузчиков.

Руководитель ТОО добавил, что оплата за вывоз мусора с одного человека в Костанае почти как оплата за домофон. Только домофон могут отключить за неуплату. А вывоз мусора нельзя «отключить» недобросовестным пользователям мусорных площадок.

- Призываем ценить труд других. Не бросать мусор мимо, сортировать по контейнерам. Хотелось бы, чтобы в городе было чисто, - сказал Кушнир.

Надежда на это есть. Делая фото бункера, корреспондент «НГ» увидел, как грузят мешки со строительным мусором, который нельзя выбрасывать в обычные контейнеры для ТБО. За рулем машины был индивидуальный предприниматель Ерлан АБИШЕВ, который оказывает подобные услуги, имея специальную технику. По словам Абишева, они везут мусор строго на полигон, там оплачивают по объему или по весу. Все как положено. Как должно быть.

Фото Ивана ЛЕЩЁВА