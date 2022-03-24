Нагрузка одиночной оси автотранспорта теперь не должна превышать 8 тонн. Об этом сообщает Костанайский областной филиал "ҚазАвтоЖол" на своей странице в Instagram.

- В Казахстане с 1 марта по 1 мая 2022 года на республиканских автодорогах вводятся временные ограничения движения автотранспортных средств по осевым нагрузкам. Основание - приказ Министра транспорта и коммуникаций РК №162 от 11 марта 2013года», - отмечается в сообщении.

С 1 марта эти ограничения уже начали действовать в V климатической зоне. В нашей же области, которая входит в IV климатическую зону, ограничения по нагрузке на ось будут действовать с 23 марта по 1 мая.





Временные ограничения не распространяются на автотранспортные средства: