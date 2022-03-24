Временные ограничения по нагрузке на ось для транспорта ввели в Костанайской области
24 марта 2022, 11:21 | Государство
Нагрузка одиночной оси автотранспорта теперь не должна превышать 8 тонн. Об этом сообщает Костанайский областной филиал "ҚазАвтоЖол" на своей странице в Instagram.
- В Казахстане с 1 марта по 1 мая 2022 года на республиканских автодорогах вводятся временные ограничения движения автотранспортных средств по осевым нагрузкам. Основание - приказ Министра транспорта и коммуникаций РК №162 от 11 марта 2013года», - отмечается в сообщении.
С 1 марта эти ограничения уже начали действовать в V климатической зоне. В нашей же области, которая входит в IV климатическую зону, ограничения по нагрузке на ось будут действовать с 23 марта по 1 мая.
Временные ограничения не распространяются на автотранспортные средства:
- осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров,
- мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС,
- гуманитарную помощь пострадавшим,
- перевозку продуктов питания/пассажиров и багажа/медикаментов и занятые на дорожно-строительных работах.
Последние новости
24.03.22 17:15 Краткосрочное потепление - Как изменится погода в Костанае и по области в ближайшие 3 дня?
24.03.22 17:08 Пять лет и лишение звания полковника — Прения по делу бывшего замначальника следственного управления ДП начались в Костанае
24.03.22 13:11 Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
24.03.22 11:02 Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
24.03.22 10:31 Второй день подряд в Костанайской области нет заболевших КВИ
24.03.22 10:02 Ввозить сахар в Казахстан без пошлин можно будет только для продажи на внутреннем рынке
23.03.22 13:38 Посещение пациентов разрешили в городской больнице Костаная
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.