Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Новую кандидатуру аким Костанайской области Архимед Мухамбетов согласовал с депутатами маслихата Костаная. Акимом Костаная стал Марат Жундубаев, сообщает пресс-секретарь акима Костанайской области.

Фото из архива "НГ"

Марат Жундубаев более 20 лет занимал различные должности в структурах местных исполнительных органов Костанайской области, в том числе был акимом Лисаковска, заместителем акима области, позже занял должность Государственного инспектора Администрации Президента.

Жундубаев Марат Кунисбайулы уроженец с. Новоселовка Костанайского района, имеет три высших образования.

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан прежний аким Ахметов Кайрат Жумашович освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению по собственному желанию.