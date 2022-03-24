За среду, 23 марта, в регионе не зарегистрированы случаи COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,000 %. Это вторые сутки подряд, когда в области не регистрируют ни одного случая КВИ.

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Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 23 марта 2022 г. зарегистрировано 53 507 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных 53 260 человек, в том числе 13 за 23 марта.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 979 человек (+9), вторым компонентом 345 204 (+26).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 22 марта в регионе не зафиксированы случаи заболевания коронавирусной пневмонией. Летальных исходов от КВИ+ и КВИ- также не зарегистрировано.