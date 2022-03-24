Второй день подряд в Костанайской области нет заболевших КВИ
За среду, 23 марта, в регионе не зарегистрированы случаи COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,000 %. Это вторые сутки подряд, когда в области не регистрируют ни одного случая КВИ.
Иллюстративное фото pixabay.com
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 23 марта 2022 г. зарегистрировано 53 507 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных 53 260 человек, в том числе 13 за 23 марта.
С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 979 человек (+9), вторым компонентом 345 204 (+26).
По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 22 марта в регионе не зафиксированы случаи заболевания коронавирусной пневмонией. Летальных исходов от КВИ+ и КВИ- также не зарегистрировано.
Общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 6 138 человек.
По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (161) и КВИ- (45) в регионе - 206 человек.
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