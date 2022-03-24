Минсельхоз внёс такое предложение для обеспечения внутреннего рынка сахаром, передает Informburo.kz.

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Министерство сельского хозяйства подготовило изменения в правила распределения квот на ввоз сахара в Казахстан.

В проекте НПА сообщается, что квоты (фиксированный объём сахара, который освобождается от уплаты ввозной таможенной пошлины) теперь будут распределяться на ввоз сахара, предназначенного исключительно для реализации на внутреннем рынке или для производства сахаросодержащей продукции.

В Минсельхозе пояснили, что такое решение связано с запретом России на экспорт сахара и необходимо для обеспечения внутреннего рынка сахаром за счёт ввоза из третьих стран.

Россия ввела запрет на экспорт сахара до 31 августа 2022 года. Также запрещается поставлять зерновые из России в страны Евразийского экономического союза.