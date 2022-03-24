Пандемия не закончится, пока во всех странах не будет достигнут высокий охват вакцинацией, сказал гендиректор ВОЗ, передеает Informburo.kz.

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Крупные вспышки Covid-19 наблюдаются в Азии, жители Европы столкнулись с новой волной пандемии. В ряде стран в настоящее время отмечен самый высокий уровень смертности с начала пандемии, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга.

"Мы все хотим покончить с пандемией. Но как бы мы этого ни хотели, эта пандемия не закончится. Пока мы не достигнем высокого охвата вакцинацией во всех странах, мы будем по-прежнему сталкиваться с риском роста числа инфекций и появлением новых штаммов, не поддающихся вакцинации", – сказал гендиректор ВОЗ.

Он отметил, что несмотря на то, что некоторые страны с высоким уровнем дохода предлагают населению вторую бустерную дозу, одна треть населения мира остаётся непривитой.

Целью ВОЗ по-прежнему является вакцинация 70% населения каждой страны к середине этого года.

Накануне о заражении Covid-19 сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, положительный тест на коронавирус также получили президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга.