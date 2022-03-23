За вторник, 22 марта, в регионе не зарегистрировано случаев COVID-19. Также в этот день не зафиксировано случаев выздоровления от коронавирусной инфекции. Напомним, днем ранее, 21 марта, был зарегистрирован 1 заболевший.

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Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 22 марта 2022 г. зарегистрировано 53 507 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных 53 247 человек.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 970 человек (+0), вторым компонентом 345 178 (+8).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 21 марта в регионе не зафиксированы случаи заболевания коронавирусной пневмонией. Летальных исходов от КВИ+ и КВИ- также не зарегистрировано.