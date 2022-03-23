Такое решение было принято в связи с послаблениями в последнем постановлении главного санврача региона. Об этом сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА.

Фото из архива "НГ"

- В городской больнице в соответствии с последним постановлением главного санитарного врача возобновлено посещение пациентов в больнице. Исключение - пациенты, находящиеся в реанимации, - сообщила она.

Посещение больных разрешено: с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.00. С 13.00 до 16.00 - тихий час.

- Свидание посетителей с ходячими больными разрешается только в вестибюле. В палату к лежачему больному допускаются посетители в сопровождении медицинского работника, - добавила Жилкибаева.