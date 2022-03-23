Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана Ниджата Рахимова лишили золотой медали
Казахстанского тяжелоатлета Ниджата Рахимова лишили золотой медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и дисквалифицировали на восемь лет, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Спортивный арбитражный суд (CAS).
© instagram/nijat.raximov
"Установлено, что Ниджат Рахимов нарушил антидопинговые правила в виде использования запрещённого метода в соответствии со статьёй 2.2 антидопинговых правил IWF", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что казахстанский тяжелоатлет подозревается в подмене анализа мочи, сданного для допинг-пробы в 2016 году.
"Ниджат Рахимов наказывается дисквалификацией на восемь лет. Период дисквалификации начинается с 18 января 2021 года, с даты, когда начало действовать временное отстранение. Все соревновательные результаты Ниджата Рахимова с 15 марта 2016 года по 18 января 2021 года аннулированы, включая конфискацию любых медалей, очков и призов", – говорится в сообщении.
Ниджат Рахимов победил на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, в 2015 году стал чемпионом мира.
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