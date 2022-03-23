В результате сильного шторма в Черном море пострадала трубопроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которая обеспечивает более двух третей всей экспортной нефти Казахстана. О повреждении трубопровода говорится в сообщении компании, передает Tengrinews.kz.

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Специалисты компании уточнили, что речь идет о критических повреждениях двух выносных причальных устройств (ВПУ), которые позволяют безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях. Всего морской терминал КТК оснащен тремя ВПУ.

В связи с нештатной ситуацией и проблемой поставки новых запчастей в текущей конъюнктуре рынка руководство КТК предупредило о возможном снижении объема транспортировки нефти втрое от заявок грузоотправителей.

По словам замминистра энергетики России Павла Сорокина, ремонт двух поврежденных ВПУ может занять 1,5-2 месяца, что вызовет выпадение экспорта нефти в объеме около одного миллиона баррелей в сутки.

Ведущий аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что сокращение отгрузок нефти по системе КТК усугубит существующий дефицит на рынке, а мировые цены на сырье могут подскочить до рекордных 150 долларов за баррель.

В свою очередь эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов уверен, что ситуация с КТК станет проблемой не столько для мирового рынка, сколько для поставщика.

"По КТК транспортируется нефть, добываемая в Казахстане, в том числе на месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак", - отметил он.

"Масштаб проблемы для нефтяного рынка преувеличивать не стоит. Нефтяной рынок начал "привыкать" к усилившимся геополитическим рискам, из-за чего недопоставки нефти из Казахстана не окажут серьезного влияния на цены", - заключил Родионов.

По итогам 2021 года консорциум отгрузил через свой морской терминал в Черном море 60,7 миллиона тонн нефти. Большую часть поставили казахстанские грузоотправители - 53 миллиона тонн, еще 7,7 миллиона тонн поступило с территории России.

Среди совладельцев консорциума выступают такие нефтегазовые компании, как "Транснефть", "Роснефть", "Лукойл", "КазМунайГаз", Chevron, Mobil, Shell, Eni и другие.



