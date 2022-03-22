За понедельник, 21 марта, в регионе зарегистрирован 1 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,001 %. Днем ранее было выявлено 2 заболевших и темп прироста был выше - 0,003%.

Иллюстративное фото pixabay.com

Единственный заболевший 21 марта был выявлен в Мендыкаринском районе. Обследован по самообращению. Пациент бессимптомный.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 21 марта 2022 г. зарегистрировано 53 507 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных 53 247 человек. За 21 марта выздоровевших в регионе не зарегистрировано.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 970 человек (+38), вторым компонентом 345 170 (+30).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 20 марта в регионе не зафиксированы случаи заболевания коронавирусной пневмонией. Летальных исходов от КВИ+ и КВИ- также не зарегистрировано.