Его отмечали в Костанае сегодня, 22 марта, - от бизнес-центра «Атриум» до ТРЦ «МАRT». Несмотря на то, что основная праздничная программа начиналась с 10:00, уже к половине десятого на площади было около сотни людей. Похоже, что их было гораздо больше, чем на ярмарках за последние два карантинных года и даже больше, чем во время митингов в январе.

В первую очередь это связано с тем, что в связи с улучшением эпидситуации в регионе количество случаев заражения КВИ приблизилось к единичным и наша область находится в «зеленой» зоне. Так что, можно сказать, что вместе с Наурызом костанайцы праздновали и маленькую победу над коронавирусом.

Напротив областного акимата, возле центрального парка расположилось 12 юрт, которые здесь поставили различные костанайские организации. Каждая была по-своему уникальна, но их объединяло то, что так или иначе они знакомили гостей с бытом, кухней и традициями казахского народа. Мы обошли несколько из них.

- Здесь у нас представлена казахская национальная посуда из дерева, например из березы и бамбука, - рассказал «НГ» организатор палатки Ильяс. - Вот это кесе - пиала для кумыса, а это астау - поднос для бешбармака.

В нескольких юртах был представлен традиционный быт казахского народа, например музыкальные инструменты и различные сундуки. Всех желающих угощали национальными блюдами: баурсаками и наурыз коже.

Одна юрта нас удивила:

- Мы недавно открыли «Костанай садақ ату» - это клуб стрельбы из лука, казахская или же она еще называется восточная стрельба, - рассказал Нурсултан АМИРГАЛИ. - Любой желающий здесь может пострелять из лука. Самое основное правило которое нужно соблюдать при стрельбе - это стойка, должно быть правильное положение тела. Нужно стоять ровно, смотреть перед собой и правильно натягивать тетиву.

Он пояснил, что отличие казахского стиля стрельбы из лука от европейского в том, что стрелу кладут с правой стороны от лука и натягивается она большим пальцем, на который и ложится вся нагрузка. Это связано с тем, что так удобнее стрелять в движении, особенно на лошади. В европейском стиле наоборот - стрелу кладу с левой стороны и натягивают тремя пальцами, так в средние века в Европе стреляли находясь на одном месте либо с уклона.

- Здесь представлены работы воспитанников, есть и совместные с педагогами, - рассказала заведующая методическим кабинетом детского дворового клуба отдела образования акимата Костаная Наталья НИКИТИНА. - Это и резьба по дереву, работы из ткани и войлока. Наша гордость - деревянная модель золотого человека, ее делал наш педагог совместно с учениками. На работу ушло около 20 лет, дерево покрыто лаком и краской.

Интересная юрта была и у Костанайского строительного колледжа, где студенты выставили на показ свои работы - уменьшенные копии известных костанайских зданий. Среди работ можно было легко узнать областной казахский драматический театр им. И. Омарова или мечеть «Аймагамбет кажы Спанулы» (ул. Маяковского 104А).

- Студенты 3 и 4 курса специальности архитектура делают такие макеты зданий для сдачи экзаменов. Здания ребята выбирали сами, - поделилась студентка Костанайского строительного колледжа Александра КУЗЬМИШИНА. - В любом случае это очень сложная, кропотливая работа, которая делается не за день и неделю, на это уходит около месяца. Здесь очень много маленьких деталей. Например разные окошки.

Помимо работ студентов-архитекторов в юрте колледжа были представлены и картины дизайнеров, на которых были изображены элементы казахской национальной культуры - например музыкальный инструмент кобыз.

Поговорили и с гостями мероприятия - случайными прохожими:

Гульбаршын Жаппаспаева (справа)

- Мне тут все понравилось! Через два года пандемии мы наконец-то с таким размахом справляем Наурыз в центре, давно не было такой атмосферы, - поделилась впечатлениями Гульбаршын ЖАППАСПАЕВА, которая угощалась баурсаками в одной из юрт. - У меня двое детей, по 4 и 6 годика. Они очень давно ждали, когда будем праздновать Наурыз мейрамы. Ходим по площади уже примерно полчаса, попробовали баурсаки - вкусные, детям понравились!

Возле юрт, и напротив - возле областного акимата было установлено 4 алтыбакана (казахские народные качели - «НГ»), по 2 с каждой стороны.

- Пришли посмотреть на праздник с семьей. Начали с качелей. Дети решили покататься, чуть-чуть походим тут и домой, - поделился Ярослав САМОТИН. - Наурыз у нас уже как семейная традиция, отмечаем каждый год!

На перекрестке Аль-Фараби-Алтынсарина расположились различные торговые лавки, тут же продавали еду, в основном плов, шашлыки и баурсаки.

- Я начал готовить плов примерно с половины восьмого, то есть уже 3 часа! У меня 2 казана, общий вес - 30 кг риса. Через пять минут будет готов, - рассказал Усаркул АБДУЛКАСИМОВ. - Продаю по 1200 и по 1400 тенге, во втором случае к плову прилагается салат из перепиленных яиц. Готовлю по своему рецепту, а вообще это чисто узбекский плов, чтобы понять в чем его особенность его нужно попробовать.

На другой части площади, за перекрестком отдел культуры акимата Костаная организовал выставку баурсаков.

- У всех этносов, которые проживают в Казахстане, есть свои рецепты баурсаков. Сегодня мы представили на выставке около 20 видов, - поделилась директор библиотечной системы отдела культуры акимата Костаная Каламкас САНДЫБАЕВА. - Это и монгольские, турецкие, татарские и т. д. Они разной рецептуры, видов и по вкусу тоже разные.

Она показала некоторые виды - треугольные и круглые, были даже сладкие баурсаки, по вкусу похожие на эклеры.

Неподалеку расположилась и выставка самоваров, которую организовали сотрудники областного историко-краеведческого музея.

- Это часть нашей коллекции, здесь самовары из конца 19 и 20 веков. Например самые старые - выпускались известными фирмами того времени - торговыми домами купцов Баташевых, Солнцева, Тейли. На них есть петровские медали, - рассказала заведующая отделом Костанайсого областного историко-краеведческого музея Дамели АЗИРХАНОВА. - А на этом олимпийская эмблема - «Москва 1980». Самовары переданы в музей жителями города, в основном их сдают, если что-то протекает. Практически все они изготовленыы из меди.

А в Сити-центре проводились различные казахские национальные конкурсы. «НГ» поговорила с их участниками и организаторами.

- Я присел 30 раз, пока это самый большой результат. Я первый раз участвую!- рассказал Руслан БУРАШЕВ, который поднимал на головой 40-килограмового барана. - Кто больше присядет, тому и дают барашку, а они сейчас стоят 50-100 тысяч тенге. Его можно съесть, мой дед так делал. Если я выиграю, отдам сыну, у него уже есть две овечки, будем разводить.

Неподалеку проводили другой конкурс - нужно перебинтованой рукой разбить лошадиную кость. Победитель получает 5000 тенге.

- Это традиционная казахская игра - «Жилек жару». Уже вот 8 человек участвовало, один все-таки смог разбить, - рассказал сотрудник отдела культуры акимата Костаная Айбек БАЙДИЛЬДИНОВ. - Уже вот второй раз пробуем, 10 человек записалось, пока ни у кого не получилось.

Пока мы беседовали с организатором конкурса, один из участников разбил кость и получил денежный приз.

- Рука не болит, мы дома часто так делаем, когда мясо режем, - поделился впечатлениями Ербосын ТАГЛЕНОВ. - У меня и раньше часто получалось разбивать.

Напротив ЦУМа расположилась целая мини-арена - здесь проводили аудырыспак - казахскую национальную игру. В ней участвуют 2 всадника, которые стремятся стащить друг друга с коня, схватившись за руки.

- Я успел стащить соперника за 25 секунд, думаю хороший результат! Быстрее у меня не бывало, раньше я профессионально участвовал, у меня был тренер, - рассказал победитель конкурса Евгений УСОВ. - Я вообще из Карасу, сейчас живу в Костанае. Сейчас вот ходил, баурсаки пробовал, возможно еще с бараном поприседаю. Дома тоже отмечать буду, в кругу семьи.

Евгений Усов (в синем поясе)

В 11:00 на импровизированной сцене возле здания облакимата начался небольшой концерт, в основном на нем пели и танцевали, а также костанайцев с Наурызом поздравил Кадыр-ата. Основная программа мероприятий была запланирована до трех часов дня, но уверены, присутсвовавшие на празднике костанайцы и жители области получили заряд позитива на весь оставшийся день.

Фото Ксении РЕБИК