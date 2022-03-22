"Быть тебе врачом" - Воспитаннику "Дельфина" провели обряд тусау кесу на Наурыз
22 марта 2022, 13:00 | Общество
В доме ребенка вчера, 21 марта, воспитанникам устроили праздник. А одному из малышей, который как раз встал на ноги и пошел в эти дни, провели национальный казахский обряд перерезания пут.
Когда ленточка, символизирующая путы, была перерезана, малышу предложили на выбор несколько предметов. Дом ребенка - учреждение, относящееся к управлению здравоохранения, поэтому среди вещей, которые разложили перед мальчиком, был и фонендоскоп. Пройдя по дорожке, ребенок потянулся и из всего набора выбрал медицинский инструмент.
- Быть ему врачом, - шутили сотрудники управления здравоохранения.
Утренник для ребят подготовили с песнями, танцами. Наурыз малыши отмечали в симпатичных национальных костюмах. И, конечно, с праздничным угощением.
Последние новости
22.03.22 14:28 БК «Тобол» взял убедительный реванш у «Каспия» в рамках чемпионата Казахстана по баскетболу
22.03.22 09:15 Первые взрывы льда на реках начались в Костанайской области
21.03.22 14:27 Отчетная встреча начальника департамента полиции Костанайской области пройдет в конце недели
21.03.22 14:01 МФК «Аят» сыграл с участниками еврокубков и сохранил место в тройке лидеров чемпионата Казахстана по футзалу
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.