В доме ребенка вчера, 21 марта, воспитанникам устроили праздник. А одному из малышей, который как раз встал на ноги и пошел в эти дни, провели национальный казахский обряд перерезания пут.

Когда ленточка, символизирующая путы, была перерезана, малышу предложили на выбор несколько предметов. Дом ребенка - учреждение, относящееся к управлению здравоохранения, поэтому среди вещей, которые разложили перед мальчиком, был и фонендоскоп. Пройдя по дорожке, ребенок потянулся и из всего набора выбрал медицинский инструмент.

- Быть ему врачом, - шутили сотрудники управления здравоохранения.

Утренник для ребят подготовили с песнями, танцами. Наурыз малыши отмечали в симпатичных национальных костюмах. И, конечно, с праздничным угощением.