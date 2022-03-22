Государственный секретарь Ерлан Карин объяснил слова Президента Касым-Жомарта Токаева о "Второй республике", передает Tengrinews.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев во время празднования Наурыза в Алматы. Фото akorda.kz

"Поздравляя алматинцев с праздником Наурыз, Президент использовал в своей речи новое определение – "Вторая республика". В связи с этим некоторые эксперты задаются вопросом, что подразумевается под этим понятием и как оно соотносится с ранее заявленным концептом "Новый Казахстан".

Фактически, эти две идеологемы имеют одну суть, различаясь лишь в акцентах", - написал Карин в своем Telegram-канале.

По его словам, Новый Казахстан – это образ будущего нашей страны в целом.

"Речь, прежде всего, идет о необходимости обновления общественных ценностей и формирования нового качества нации. Соответственно это не значит, что мы сразу, после январских событий или после Послания, начали автоматически как бы уже жить в Новом Казахстане. Выдвигая концепт "Новый Казахстан", Президент обозначил новую цель нациестроительства на ближайшую перспективу. Построение Нового Казахстана невозможно в один момент, в одночасье. Это глубокий и долгий процесс общественной трансформации".

Государственный секретарь подчеркнул, что после того как Президент озвучил в Послании новые приоритеты политических реформ, многим стало ясно, что речь идет о формировании принципиально нового конституционного баланса между институтами власти.

"В первую очередь, это касается его инициативы об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. В рамках реализации текущего Послания Главы государства изменения предполагаются в более чем 30 статьях Конституции и 20 законах. Это очень масштабный план реформ. Намеченные новации существенно изменят всю конфигурацию политической системы. Фокус сделан на расширение участия граждан в управлении государством, формирование новой политической культуры".

Карин отметил, что в целом, можно говорить не только о начавшейся смене модели государственного управления, но и изменении парадигмы государственного и общественного развития. И сегодня для более четкого обозначения этого процесса Президент использовал определение "Вторая республика".

"Вторая республика – это уже вполне близкая и осязаемая цель, поскольку реализация выдвинутых Главой государства политических реформ планируется в течение этого года. Иными словами, Новый Казахстан это обновление общества и нации, а Вторая республика это обновление государственной модели", - резюмировал государственный секретарь.



