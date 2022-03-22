Работы по рыхлению льда на руслах рек стартовали 21 марта в Карасуском районе. Первые взрывы прозвучали на реке Карасу, в селе Белозерка, затем на той же реке в селе Зеленовка. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС в Instagram.





- Специализированная команда профессиональных взрывников под контролем местных исполнительных органов и Департамента по ЧС Костанайской области со строжайшим соблюдением мер безопасности взорвали лёд в русле реки, объёмом около 7,5 тыс м3. Для этого, во льду пришлось пробурить более 220 скважин и заложить около 500 кг. взрывчатки, - сообщает ДЧС, - Рыхление льда на водных объектах проводятся до начала ледохода, с целью предотвращения ледяных заторов и обеспечения безаварийного пропуска талых вод в районе паводкоопасных населенных пунктов.

Весь остаток марта взрывные работы на руслах рек будут продолжаться в Аулиекольском, Джангельдинском, Наурзумском, Камыстинском, Карасуском районах и в районе Б. Майлина. Всего, взрывные работы планируется провести на 15 сложных участках рек.

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