За воскресенье, 20 марта, в регионе зарегистрировано 2 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,003 %. Днем ранее число заболевших было вдвое больше - 4 человека, темп прироста также был выше - 0,007%.

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Заболеваемость по населенным пунктам 20 марта распределилась следующим образом: Костанайский район – 1, Денисовский район – 1 случай.

2 обследованы по самообращению. Из числа инфицированных лиц 2 с симптомами заболевания, 0 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 20 марта 2022 г. зарегистрировано 53 506 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 247, в том числе 6 за 20 марта.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 932 человека (+19), вторым компонентом 345 140 (+53).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 19 марта в регионе не зафиксированы случаи заболевания коронавирусной пневмонией. Летальных исходов от КВИ+ и КВИ- также не зарегистрировано.