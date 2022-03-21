В Рудном Наурыз отмечали сегодня, 21 марта, в городском парке культуры и отдыха. Официально праздник начинался в 11.00, но десяток горожан пришли на место заранее. Для рудничан подготовили два концерта. Один на площадке, где установлена сцена, недалеко от пляжа. Здесь Аяз ата катался на верблюде, выступали официальные лица, а концерт был организован коллективами центров досуга «Орбита» и «Алые паруса», а также Дворцом развития и творчества детей и молодёжи. Другой концерт возле юрт, у самого входа в парк, вели школьные коллективы.

Возле юрт пели дети, танцевал коллектив СШ №18 «Жемчужина», а учителя из школы №1 подготовили флешмоб с флагами Казахстана.

- Готовились мы почти две недели, участвовали учителя, молодые специалисты, - рассказала «НГ» учитель хореографии Айсулу ЯРМАЛЮК. – Учителя движения схватывали быстро, им удалось быстро заучить движения.

После концерта открыли проход в юрту, посвященную 65-летнему юбилею Рудного. Здесь в основном лежали книги о городе, люди фотографировались с макетом Золотого человека и маленькими макетами местных памятников и карьера. Две другие юрты подготовили рудненские колледжи и городской отдел культуры.

- Наша юрта посвящена культурному наследию Казахстана, - говорит заместитель директора РПТК Светлана ШИРШОВА. – Над ней работали все 6 колледжей города. Например, костюмы от политехнического и горно-технологического колледжей, а картины от музыкального колледжа. Здесь у нас фотозона, главное обувь не забыть снять, чтобы ковры не запачкать. Гостей встречают танцоры из социально-гуманитарного колледжа, а ребята из музыкального колледжа будут играть кюи.

- Нашу юрту отдел культуры организовал при содействии рудненского историко-краеведческого музея, - добавляет методист музея Александр КУРГУЗКИН. – Прежде всего у нас предметы народного творчества. Самое ценное – это ювелирные изделия, среди которых уникальные украшения 18 и 19 веков, или украшения, переданные нам семьей казахстанского писателя Спандияра Кубеева. Рудничан больше украшения и привлекают.

В парке культуры раньше обычного запустили несколько аттракционов (обычно их открывают в мае). Билеты продавали от 100 до 500 тенге. Вдоль пляжа желающих за 500 тенге катали на лошадях. Большую кучу снега дети сами превратили в горку. Некоторые рудничане фотографировались с ростовыми куклами. Вдоль центральной аллеи парка выстроились торговые ларьки. Продавали мягкие игрушки, попкорн и сахарную вату, больше всего торговали шашлыком (цена от 1500 до 2000 тенге). Реже можно было найти традиционные для Наурыза баурсаки. Возле каждого ларька выстраивались очереди.

Бесплатно рудничанам предлагали съесть плов. Его раздавали в трех местах из больших казанов. Один из них разместили прямо возле кассы на аттракционы. Рудничане обступили его со всех сторон и отчаянно пытались получить свою порцию, видимо, опасаясь, что им не достанется. К плову можно было доложить немного овощного гарнира. Ели плов здесь же, не отходя от очереди к казану.

Елена Ремейкиене (крайняя справа)

- Честно говоря, я сегодня пришла на Наурыз впервые за 50 последних лет, - делится впечатлениями жительница Рудного Елена РЕМЕЙКИЕНЕ. – Я очень удивлена сколько здесь людей. Попробовала плов, он изумительно вкусный. Здесь такие колоритные песни, танцуют. Не ожидала такого хорошего праздника.

На празднике побывал и аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ. Со сцены он поздравил рудничан, обошёл все юрты.

- Мы больше двух лет оставались без праздника из-за пандемии, это мой первый Наурыз в Рудном, - сообщил «НГ» аким. – Посмотрите сколько здесь людей. Мне все нравится. Попробовали баурсаки, коже.

- На Наурыз мы специально заложили в начале года бюджетные средства в надежде, что эпидемиологическая обстановка уже достаточно благоприятная для праздника, - ответил на вопрос корреспондента «НГ» заместитель акима Азамат ИСКАКОВ. – Деньги закладывают сразу на несколько праздников. Точную сумму, выделенную на Наурыз, я сказать не могу. Порядка 2 млн тенге, но это максимальная сумма.

Для парней спортивный клуб «Рудный-2017» организовал соревнования по армрестлингу и гиревому спорту.

- Участвуют все желающие, для разных возрастов мы заготовили гири 4, 8 и 16 кг, - объясняет тренер по гиревому спорту Андрей ВАЛЕБНЫЙ. – Не все могут поднять гирю в 24 кг, поэтому я не стал её брать. Хотя чемпионы прошлых лет, которые поднимали гирю в 50 кг, иногда подходят и спрашивают про неё. Люди идут к нам наплывами. Я пригласил спортсменов из нашего клуба, когда они жонглируют гирями, рудничане подходят, потом сами пробуют свои силы. Как жонглировать перестают, толпа рассасывается. Тем, кто поднимает гири больше других, даём небольшие призы. Пока один парень смог поднять гирю 16 кг 42 раза.

Отдельно провели соревнования по приседаниям с 45-киллограмовым бараном. Любой желающий мог надеть зеленый дождевик и попробовать свои силы. За 3 минуты он должен был сделать как можно больше полных приседаний. Главный приз – сам баран. Для контроля качества использовали небольшой предмет, которого участник должен был коснуться. Баран был явно напуган и с обсыпал первого же претендента своими фекалиями. Дети сочувствовали барану, большинство же зрителей аплодировали и подбадривали участников соревнования.

Самым сильным оказался ученик 9 класса школы №15 Нурасыл УСЕНХАН. Он присел с бараном на плечах 83 раза.

Я занимаюсь тяжелой атлетикой последние 2 года, - рассказал 15-летний Нурасыл. – Мой рекорд – это приседание со штангой весом 160 кг. Барана поднимал впервые. Что с призом делать - пока не знаю. Наверное, сделаем из него вкусный куырдак.

Праздничную программу запланировали до 14 часов. Но и после окончания программы рудничане могли походить по парку. Власти обещают, что если Наурыз пройдет успешно, то массовые праздники вернутся нашу жизнь.

Фото Георгия ГОВОРОВА