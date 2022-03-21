Отчетная встреча начальника департамента полиции Костанайской области пройдет в конце недели
21 марта 2022, 14:27 | Государство
Об этом сообщается на ведомственной странице ДП в Facebook. Отчетная встреча полковника полиции Ерлана Омарбекова перед населением пройдет в пятницу, 25 марта.
Встреча пройдет в онлайн режиме на ведомственной и личной странице Facebook и начнется в 11.00. На встрече Омарбеков представит населению итоги оперативно-служебной деятельности за 2021 год.
Предварительные вопросы к руководителю ведомства можно задать по телефонам: (7142)-52-65-04, 52-64-28 и 52-65-03. Вопросы также можно направить на электронный адрес dvdkostanay@mail.ru
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