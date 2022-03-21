Об этом сообщается на ведомственной странице ДП в Facebook. Отчетная встреча полковника полиции Ерлана Омарбекова перед населением пройдет в пятницу, 25 марта.





Встреча пройдет в онлайн режиме на ведомственной и личной странице Facebook и начнется в 11.00. На встрече Омарбеков представит населению итоги оперативно-служебной деятельности за 2021 год.