Страхование планируется ввести по двум направлениям, передает Informburo.kz.

В Шымкенте местные фермеры жгут костры ночами, чтобы спасти плодовые деревья / © astanatv.kz

Страхование плодовых насаждений в Казахстане планируют запустить в текущем году, сообщили в пресс-службе ведомства.

Система добровольного страхования в АПК в стране вступила в действие с 2020 года. Оператор – АО "Аграрная кредитная корпорация".

"В сфере растениеводства работают страховые продукты по зерновым (пшеница, овёс, ячмень, кукуруза), озимым и масличным культурам (подсолнечник, лён, рапс), в сфере животноводства страхованию подлежат КРС, МРС, лошади, птицы. Что касается плодовых насаждений, то страховой продукт был разработан совместно с одной из иностранных компаний в прошлом году и проходил тестирование в Казахстане. Однако при тестировании выявили некоторую погрешность разработанного страхового продукта, которая не позволяла ввести его в практическую реализацию", – сообщили в министерстве.

По данным ведомства, сейчас над совершенствованием документа работают Ассоциация агрострахования совместно с германо-казахстанским аграрно-политическим диалогом, перестраховочной организацией Swiss Re и компанией Agroinsurance International.

Сообщается, что все необходимые расчёты завершены и проходят согласование с перестраховочной организацией. После этого страховой продукт будут отрабатывать с местными страховыми компаниями.

"Страхование плодовых насаждений планируется ввести по двум направлениям: страхование урожая от явлений природного характера и болезней, а также страхование самих многолетних насаждений, как имущества", – пояснили в Минсельхозе.

Накануне СМИ сообщили, что фермеры Шымкента жгут костры по ночам, чтобы спасти плодовые деревья от мартовского снегопада и холода.