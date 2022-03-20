В Казахстане живут почти полторы тысячи человек с именем Наурыз. Об этом сообщает Бюро национальной статистики, передает Tengrinews.kz.

Фото: из архива Tengrinews.kz

Бюро в преддверии праздника весеннего равноденствия подготовило инфографику о количестве людей по имени Наурыз, проживающих в Казахстане.

"В Казахстане по имени Наурыз насчитывается 1 453 человека, из них 1 417 мужчин и 36 женщин. Например, В Мангистауской области – 278 человек, в Туркестанской- 190 человек, в Кызылординской – 160 человек носят имя Наурыз", - сообщили в бюро статистики.

В период с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года родилось 17 малышей по имени Наурыз.

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