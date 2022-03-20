В спортивно-развлекательном комплексе «Костанай» стартовала первая в этом году домашняя серия игр баскетбольного клуба «Тобол», который в рамках регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги встретился с актауским «Каспием».

Кольцо «Каспия» атакует капитан «Тобола» Шаим Куанов (№5) / Фото nbf.kz

Обе команды в этом сезоне ведут борьбу за попадание в зону плей-офф, замыкая турнирную таблицу регулярного чемпионата. БК «Тобол», набрав 20 очков после 16 игр, находился на четвертой строчке, а БК «Каспий», проведя на две игры меньше и набрав 16 очков, располагался на пятом месте. Интересно, что в этом сезоне команды смогли одержать победы только над клубом из Актобе с одноименным названием и в очных встречах. Причем в первой двухматчевой серии сезона, прошедшей в ноябре в Актау, «Каспий» и «Тобол» одержали по одной победе - вначале хозяева минимально уступили костанайскому клубу (80:81), а затем взяли реванш (80:75). Судя по упорной борьбе в первом противостоянии между этими командами и турнирному положению, фаворита в предстоящих встречах выделить было трудно, хотя на стороне «Тобола» и было преимущество домашней площадки.

Счет в первом матче второй серии игр благодаря точному трехочковому броску открыли актауские баскетболисты, которые продолжали лидировать с незначительным преимуществом на протяжении первых четырех минут. В течение следующих четырех минут костанайские баскетболисты дважды сравнивали счет, а чуть менее, чем за две минуты до окончания первого игрового отрезка капитан «Тобола» Шаим Куанов трехочковым броском сделал счет 20:17 в пользу хозяев площадки.

Рустам Валиев (№12) начинает атаку «Тобола» / Фото nbf.kz

Этот счет не изменился до начала второй четверти, в первые четыре минуты которой «Тобол» довел свое преимущество до семи очков - 29:22. Однако за три минуты до перерыва актаусцам удалось сравнять счет - 33:33, а в оставшееся время выйти вперед и уйти на большой перерыв в роли лидера - 38:41.

Полторы минуты в третьей четверти понадобилось костанайским баскетболистам, чтобы вновь выйти вперед - 44:43, после чего команды по два раза сменяли друг друга в роли лидера. Выйдя в очередной раз вперед, «Тобол» за две с половиной минуты до окончания четверти довел свое преимущество до шести очков - 58:52. Однако перед заключительным игровым отрезком хозяева площадки находились от своего соперника на расстоянии всего одного броска - 58:56.

В самом начале последней десятиминутки «Каспий» вышел вперед, а равно после трех минут игрового отрезка в пятый раз в матче счет стал равный - 64:64. После этого каждая из команд еще дважды побывала в роли лидера, а «Каспий», выйдя в очередной раз вперед во второй половине четвертой четверти, больше не позволил сопернику обойти себя. «Тобол» до конца матча дважды сокращал свое отставание до минимума, но, не набрав в последние полторы минуты ни одного очка в итоге все же уступил - 76:81 (20:17, 18:24, 20:15, 18:25).

На острие атаки «Тобола» Антон Быков (№11) / Фото nbf.kz

Лучшими в составе «Тобол» в этом матче были игроки национальной сборной Казахстана Антон Быков, набравший 20 очков, совершивший 13 подборов и выполнивший 2 блокшота, и Шаим Куанов, на счету которого 14 набранных очков, 5 подборов и 9 результативных передач, а также Аскар Ахметжан (10 очков, 5 подборов, 2 результативные передачи, 1 блокшот).

Потерпев 13-е поражение в регулярном чемпионате, костанайский баскетбольный клуб сохранил за собой четвертое место, дающее право выступления в плей-офф, но при этом имеющий две игры в запасе «Каспий» отстает теперь от «Тобола» уже на три очка. Сегодня состоится повторный поединок второй очной серии этого противостояния.