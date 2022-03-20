Рожденный пару лет назад проект городского акимата «Бюджет народного участия», с некоторыми пробуксовками, но на деле показал, что жители города могут предлагать идеи для улучшения городской среды и тех мест, где они ежедневно бывают. И мой замысел по установке новой детской площадки во дворе был одобрен и успешно реализован в прошлом году.

Второй раз замахнуться на участие в этом проекте решил сразу, как о нем объявили. Изучил опыт других городов и санитарные требования к сбору мусора. И родился проект «Чистый город в наших руках!» - сооружение абсолютно новой, качественной, современной и эстетически привлекательной площадки для частично раздельного сбора мусора.

Идея была рождена, как результат многолетней борьбы за чистоту мест по сбору бытового мусора в своем районе, которая шла с переменным успехом. Как только фотографии антисанитарных и переполненных мусорных площадок попадают в СМИ, сразу наблюдается шевеление: собрания в акимате, выезд на места и внезапный десант коммунальщиков по уборке накопившегося хлама. Но внешний вид площадок не меняется годами, а если все же ПКСК пытается подремонтировать, то делают это из ржавых труб и самого дешевого профлиста, состояние которого приходит в негодность уже через год.

Замысел привести в цивилизованный вид мусорную площадку в 9 микрорайоне Костаная, расположенную между двумя учреждениями образования - детским садом и школой - и лёг в основу моего проекта. Где, как ни в этих местах, дети получают в том числе и экологическое воспитание. О нем говорил президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в июле прошлого года, озаботившись проблемой низкой экологической грамотности казахстанцев и воспитанием подрастающего поколения, на расширенном заседании правительства:

- Нам нужно заниматься проблемами экологии, которые становятся все более актуальными с общественной точки зрения. Ежегодно образуется свыше 5 млн тонн твердых бытовых отходов. Доля их переработки по стране составляет только 15%. Этого недостаточно.

Но школьная теория так и останется только картинками из учебника, когда, выйдя за пределы учебного заведения, ребенок увидит реальность!

Удивительно, что в рейдах по неудовлетворительного вида мусорным развалам непременно участвуют представители отдела ЖКХ акимата города. А как же - это сфера их контроля, можно сказать, коммунальное лицо города. Однако не в этот раз! Согласно информации в городской газете, «члены комиссии отклонили предложение по установке мусорных контейнеров, так как данный вид работ не относится к отделу ЖКХ, а это важное условие. Позаботиться о чистоте должно ТОО «Тазалык-2012».

Позвольте, с каких пор мусорные площадки не относятся к жилищно-коммунальному хозяйству города? По какой причине комиссия посчитала невозможным реализовать этот проект? Хотя, согласно пункту 14-4, в рамках бюджета народного участия возможно создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны и иные объекты). Кроме того, «ТОО "Тазалык-2012"является правопреемником по всем правам и обязанностям реорганизованного государственного коммунального предприятия "Тазалык-2000" акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно–коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог». А значит, все проекты можно реализовать совместно.

Ситуация странная: мусорные площадки стоят на городской земле, мусор вывозит «Тазалык-2012», который не ремонтирует сами площадки. Это обязали делать близлежащие ПКСК, которые не горят желанием и скоро исчезнут как вид. Поэтому бесхозные и удручающего вида места еще долго будут «красоваться» в наших дворах и преподносить практический урок «экологического воспитания» детворе.