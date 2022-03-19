Соревнования организовал совет ветеранов микрорайона Арман. Сегодня, 19 февраля, в подвале дома №215 по ул. Назарбаева пенсионеры состязались в мастерстве бильярда. Следующие два дня они будут выявлять лучшего в шахматах и шашках.

- Наше мероприятие мы проводим в честь Наурыза, так как это самый большой наш праздник, - рассказал "НГ" председатель совета ветеранов мкрн. Арман Закирья БАЛЬШИКБАЕВ. - Помещение мы отвоевали полтора года назад. С помощью совета ветеранов и акима города нам удалось найти спонсоров и отремонтировать подвал. Теперь мы здесь собираемся, разговариваем, играем. Совет ветеранов подарил нам игровой стол. Такие соревнования мы проводим уже во второй раз. Раньше в 12 микрорайонах были ветеранские организации, в этом году на 1 больше стало. Мы пригласили к нам в штаб представителей всех ячеек. Здесь же по казахской традиции организовали чай, коже, баурсаки.

На соревнования собрались около 20 человек. Пока большинство пили чай, два пенсионера играли в бильярд.

- В ветеранской организации я с этого года, 2 года назад я вышел на пенсию, работал инженером сервисной службы, - говорит 65-летний Толепберген БАЛАБАТЫР. - Поэтому в таком соревновании участвую впервые. Летом я на огороде, а зимой здесь. В 10 утра сюда каждый день приходят старики, не все, примерно человек 5-6. Посидели до 12 часов, потом ушли на обед, а в 15 часов вернулись и снова разговариваем и играем в нарды, шахматы или бильярд. Мы здесь сами всё делаем. Мне одинаково нравятся и шахматы, и бильярд.

В бильярд играли по уточненным правилам. Судьей вызвался побыть 85-летний Василий МАКСИМЕНКО. Он объяснил, что каждой паре на матч отводится 10 минут - побеждает тот, у кого выбито больше шариков. Так как большинство игроков не профессионалы, то игрокам нужно шаром задеть минимум два борта или два шара. В противном случае его штрафуют на 1 шар.

- В бильярд как любитель я играю лет 40, но я не профессионал, достижений больших нет, - объясняет Максименко. - Бильярд очень хорош для пожилых. Тут ты и прогинаешься, и прицеливаешься, и вокруг стола много двигаешься. В прошлом году Дмитрий Суслов взял первое место, а я второе. Шашки и шахматы я меньше люблю, но конкуренцию составить могу. Сегодня буду не только играть, но и судить. А игроки у нас ответственные. Им недавно объявили о соревнованиях, они вчера не отходили от стола, тренировались.

В первой паре со счетом 6:2 победил 66-летний Сагингали ТУКПАТУЛЛИН. Он игрок со стажем в полтора года.

- Игра сегодня сложная, потому что она ответственная. Волнуюсь, хочу победить, - делится впечатлениями Тукпатуллин. - Тем более нас ограничили по времени, поэтому нет времени на долгие раздумья. Как в шахматы играть в блиц.

В конце каждого дня организаторы будут подводить итоги. Победителей ждут небольшие призы. За 1-е место 3000 тенге, за 2-е 2000 тенге, а за 3-е место 1000 тенге.

Фото Георгия ГОВОРОВА