Самый дефицитный за последнюю неделю продукт - сахар - на ярмарке, прошедшей 19 марта в центре города, с открытия и до 9.30 нами обнаружен не был. Но как и прежде торговали маслом, яйцами, мясом и другими товарами.

Масло под названием "Гармония" местного производителя костанайцы могли приобрести за 3 600 тенге за 5 литров. Яйца категории "С2" отдавали за вполне приемлемую цену в 330 тенге. Яйцо чуть крупнее "С1" от "Северптицы" - 350 тенге. За тем и другим выстраивались небольшие очереди, но долго в них стоять костанайцам не приходилось.

- Я специально пришла сюда за яйцами, так как думала, что они здесь дешевле. Взяла два лотка, много уходит на выпечку, - рассказала Кымбат.

На ярмарке был неплохой выбор мяса: свинина, конина, говядина, баранина. Цена на свинину 1600-1700 тенге, говядину - 1900. А вот баранину и конину продавали уже несколько дороже за 2200 и 2200-2400 в зависимости от куска. По словам руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная Илоны ТИМОШЕНКО, первые покупатели потянулась за мясом уже с 5.30.

- Сахар продают из стабфонда, привезут ли сейчас сюда их продукцию, я вам сказать не могу, их курирует СПК "Тобол", - пояснила Тимошенко "НГ" по поводу "главного продукта недели".

Очередь побольше выстроилась возле палатки, торговавшей охлажденной курятиной. Цыпленка здесь можно было купить за 950 тенге, бедро - 1150 тенге, грудинка - 1200 тенге. Все от "Жас Канат".

В нескольких местах ярмарки стояли продавцы, торговавшие медом, выбор неплохой, но особым спросом у покупателей не пользовался.

- Пришли посмотреть цены, купили фарш и новый какой-то чай, раньше не видели такого. Цены на ярмарке приемлемые, все хорошо, кроме мороза, - поделилась впечатлениями семейная пара.

В целом утром эта ярмарка пока проходит без ажиотажного спроса, люди перед праздником закупались яйцами и кониной и каждый мог купить, что хотел, без длинных очередей.