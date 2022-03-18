На 17 марта в области зарегистрировано всего 4 случая заражения КВИ, из них 3, то есть 75%, - это дети. Об этом сообщил сегодня, 18 марта на очередном брифинге по вакцинации в РСК заместитель руководителя ДСЭК Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.





- То, к чему мы стремились, то чего мы добивались путем вакцинации и противопандемических мероприятий, я думаю, что наконец-то приходит к своему логическому, завершающему концу, - отметил Севостьянов. - Это положительная и приятная новость.

- Костанайцы спрашивают, сейчас идут большие послабления карантинных ограничений. В зеленой и желтой зонах отменили Ashyq. Людей интересует, нужно ли сейчас надевать маски в общественных местах (магазинах, ТРЦ, банях, термопарке, кафе, ресторанах и т.д.)?





- Вопрос понятный, да это то, что сейчас всех интересует, но пока что требование ношения масок в общественных местах и на открытом воздухе остается, - пояснил Юрий Севостьянов.





- Хотелось бы добавить, что так как КВИ передается воздушно-капельным путем, ношение масок остается, - добавила также присутствовавшая на брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Анжела БЕКСУЛТАНОВА.

- Уже известно когда в область поступят вакцины Спутник V и Спутник Лайт? Последние события в СНГ как-то повлияют на поставки российских вакцин?

- На утро информации о поставке этих вакцин от минздрава РК не поступало, как только нам станет что-то известно, мы обязательно доведем это до населения. Сегодня мы ожидали, что будет заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения КВИ, но он к сожалению было перенесено, так что, думаю, мы сообщим эту информацию на следующей неделе, - ответила Бексултанова. - Думаю, что последние события в соседних странах на поставки российских вакцин не повлияют.

- Сколько всего инфекционных стационаров свернули в регионе? Работает только инфекционный центр областной больницы в районе Аэропорта?

- С 1 апреля мы закрываем инфекционный стационар находящийся на базе туберкулезного отделения в Тобыле. Теперь инфекционный стационар на базе областной больницы будет предназначен для детей, а модульный стационар в мкрн Аэропорт для взрослых пациентов. Также работают стационары в регионах.

Фото РСК