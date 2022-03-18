Акцию "Щедрый Наурыз" организовали сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Костаная. За личные средства они закупили конфеты, курт и 100 кг баурсаков. Раздавать их поручили бывшим трудным подросткам.

- Мы сделали упор на детей, так как мы постоянно с ними работаем, - рассказала "НГ" представитель комиссии Айгуль ШАРИПОВА. - Это дети, которые столкнулись с разными ситуациями и прошли через нас. Это бывшие трудные дети. Мы хотим повысить правовое сознание детей путем вовлечения их в волонтерскую деятельность. Больше всего мы переживали за ребят - это же тоже нужно уметь: подойти и поздравить. Но ребята сами отозвались, надеюсь, что им понравится.

Всего конфеты и баурсаки раздавали 7 детей. Их нарядили в национальные костюмы, а угощенья разложили по подосам.

- Мы раздаем угощенья, чтобы поднять настроение людям, - делится впечатлениями 15-летний Никита. - Обычно Наурыз мы празднуем всей семьёй. Мне больше всего в празднике нравятся баурсаки, особенно, когда мама сама готовит.

- Когда я раздавал баурсаки, люди улыбаются и говорят "Спасибо! Хорошего вам дня!", - добавляет 16-летний Артем. - Наурыз я отмечаю дома и пью много саю. Соскучился по юртам в центре. Надеюсь, в этом году мы вспомним? как весело праздновать Наурыз.

Костанайцы реагировали сдержано. Многие улыбались, фотографировали друг друга на телефоны.

- Я с другом шел к "Марту", там друзья ждут, - рассказал костанаец Даниял. - Мы поели дома, но баурсакам все равно рады. Вкусные баурсаки, не ожидал.

Баурсаки раздавали всем желающим, которых заставали от площади перед облакиматом до центрального отделения "Казпочты". Вся акция продлилась примерно 20 минут.

Фото Ксении РЕБИК