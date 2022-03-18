По прогнозам синоптиков, в субботу, 19 марта, на территории области осадков не ожидается, на севере и северо-западе будет туман. В воскресенье и понедельник, 20-21 марта на севере области прогнозируется снег с низовой метелью, на востоке - туман. В Костанае 19-20 марта осадков не ожидается, 21 марта пройдет снег, возможна низовая метель.

- Ночью в субботу, по области будет от 20-25, на востоке 28, на юге 10-15 градусов мороза,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём ожидаем -8...-13 °С, на юге области -5 °С. В ночь на воскресенье ожидается -17...-22 °С, на севере -14 °С. В дневное время на большей части территории термометры покажут от 5 до 10 градусов мороза, на севере области — 2 градуса ниже нуля. В понедельник ночью прогнозируем -8...-13 °С, на севере области -5 °С. Днем столбики термометров могут покажут 0...-5 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -22...-24 °С, днём -8...-10 °С. В воскресенье: ночью -20...-22 °С, днём -7...-9 °С. В понедельник: ночью -10...-12 °С, днём -1...-3 °С.

В субботу ожидается северо-восточный ветер, скоростью 7-12 м/с, в Костанае прогонозируемая скорость ветра в этот день 0-5 м/с. В субботу и воскресенье направление будет юго-западным, средняя скорость его составит 9-14 м/с. На севере области прогнозируюся периодические усиления ветра до 15-20 м/с, с отдельными порывами до 23-28 м/с.