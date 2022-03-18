Челябинские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром и 2 вагона с зерном. Об этом eanews.ru сообщили в пресс-службе таможни.

Также на границе задержали 13 грузовиков с товарами, запрещенными к вывозу, среди которых было 20 тонн электродвигателей, около 9 тонн телевизоров Samsung, 15 тонн автозапчастей, оргтехники. Всю продукцию вернули отправителям.

Напомним, запреты на вывоз за пределы РФ товаров отдельных категорий (медицинские изделия, химические продукты, изделия из камня, черных металлов, некоторые виды машин, оборудования и инструментов, древесина, лесоматериалы, листы для облицовки) введены до 31 декабря 2022 года.

Добавим, что перебои с поставками сахара в стране наблюдаются с начала марта 2022 года. Во многих магазинах полки оказались пустыми. Торговые сети на фоне ажиотажного спроса ввели ограничения на приобретение социально значимых продуктов. В Свердловской области сахар за неделю подорожал на 20 %.