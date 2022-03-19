К трибуне вышел человек, избежавший искушения навесить на себя порядком опороченные предшественником побрякушки абсолютной власти типа Елбасы, Лидер нации. Вышел Президент, загруженный заботой и раздумьями о судьбе нашей общей Родины — Казахстана. Не отнимешь, послание было оглашено волевым голосом, в котором прозвучала уверенность в своих оценках нынешнего состояния дел и путях их трансформации.

Правда, все трезвомыслящие казахстанцы прекрасно осведомлены, что от намерений до их воплощения всегда была дистанция огромного размера, зачастую преодолимая только в фальшивых рапортах. Достаточно вспомнить программы «Казахстан-2030», «Рухани Жангыру» и т. д.

Обратимся к некоторым фрагментам Послания. Запрет родственникам Президента на занятие политических и крупных государственных должностей. Распространяется и на акимов всех уровней. Прозрачный намек на начало беспощадной борьбы с непотизмом и трайбализмом, этим бичом государственной системы Казахстана. Думаю, большинство граждан обеими руками проголосуют «за», но надо понимать, что это труднейшая задача, поскольку родство и кумовство присутствуют в каждом казахе на генетическом уровне.

Представляю, как акимы будут выходить из положения. Например, засылать своих людей в соседние области, принимать от них встречный десант. Вы думаете, возможен контроль? Не будем наивными, липовые справки — привычное дело.

Много места отведено реформе Парламента, количество депутатов слегка сократится, хотя возникает вопрос — зачем их столько от областей и столиц? Достаточно 2-3 человек от региона, а Сенат с функцией одобрения и неодобрения решений мажилиса нам вообще не нужен. Это пятое колесо в телеге.

Президент не должен входить ни в одну политическую партию, равно как акимы и их замы не должны возглавлять филиалы партий. Внешне правильное решение, но совершенно нереальное. Нет, формальность будет соблюдена, но трудно представить, чтобы руководство «Аманата» в центре и на местах самостоятельно решала какие-то ключевые проблемы. Все побегут наверх для согласования.

Грядет сокращение в аппаратах акимов. Давно назревшая проблема. Приведу один разговор с австралийцем в Карабалыкском районе, где закупили бычков особой породы. И гостя пригласили обучать местных животноводов правильному обращению с элитным скотом. Так вот, на мой вопрос, какими особенностями наделены местные жители, он, не задумываясь ответил: «Все хотят быть начальниками. Поэтому в местном небольшом хозяйстве есть генеральный директор, два первых зама, три вторых и четверо третьих, а остальные просто директора». И расплодилось этих начальников со своими аппаратами на все случаи жизни видимо - невидимо. Два года назад на отчете перед населением акима области я задел эту тему и привел пример, когда в поселке Сарыкольского района работал один аким, а через два года у него уже был аппарат в 6 (!) человек. Это в поселке, где меньше 400 дворов. Поэтому прав Президент, надо чистить «авгиевы конюшни», освобождать их от бездельников, разносчиков бумаг. Мой вопрос энтузиазма у чиновчиков не вызвал, пришлось обращаться к депутатам Мажилиса от КНПК. Как видим, проблему признали и начинают ее решать. Кстати, у нас в полиции тоже перебор. К примеру, в небольшом даже по казахстанским меркам Костанае есть два отдела полиции и над ними зависает городское управление. Зачем? Управления есть и в райцентрах, в них немало полковников, хотя в недалеком прошлом обходились майорами. Естественно, увеличилось и число обслуживающего персонала. Возросла ли при этом эффективность работы полиции? Когда прогорают люди в погонах (взятки, наркотики, превышение должностных полномочий), хочется задать вопрос - а как эти люди проходили полиграф, кто их тестировал? Кто-нибудь из тестирующих понес ответственность за проколы в работе? Такие случаи неизвестны.

Открываются три области. Ссылка на историческую справедливость, на большие расстояния. Интересно, а когда ликвидировалась Семипалатинская, Джезказганская, Тургайская области, эти мотивы не принимались во внимание. Не ручаюсь за первые две области, но ликвидация Тургайской стала приговором для Аркалыка, ставшего сегодня бледной тенью прежнего молодого, быстро растущего города. А ведь Тургай является родиной выдающихся сынов казахского народа, но здесь принцип исторической справедливости элементарно «забыли».

Сегодня в Послании тоже не прозвучала тема экономической целесообразности при учреждении новых областей. И надо признать, что этот шаг не снизит уровень бедности в регионах вообще и в новых в частности. А ведь на сегодня это главнейшая задача для руководства страны.

Намеренно опускаю тему «январских событий», поскольку никакой конкретики, никаких персоналий в Послании не прозвучало, хотя прошло уже больше двух месяцев. Щепетильная для Токаева тема, но умолчание порождает слухи и домыслы.