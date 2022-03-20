Казахстанские психологи рассказали, что вызывает у людей желание закупать большие запасы популярных продуктов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Психолог Райса Байдалиева отмечает, что проблему панических закупок населения можно рассматривать через призму нейроэкономики – дисциплины на стыке экономики, нейробиологии и психологии. Такое поведение также можно рассматривать, как проявление стадного инстинкта, у которого есть биологическая основа – инстинкт самосохранения.

"Что же происходит с нашим сознанием, когда мы поддаемся влиянию толпы? Высокий уровень стресса (а он, несомненно, присутствует, так как обостряется наша потребность в безопасности) сужает наше сознание. В ситуации стресса нам важно быть частью какой-либо общности, это биологический механизм выживания. Это обусловлено действием дофаминергической системы, которая связана с рядом областей головного мозга и в том числе с префронтальной корой. Выброс дофамина еще более усиливает ощущение опасности, и префронтальная кора оказывается "перегруженной", и нам труднее принимать самостоятельно решения, и поэтому мы поддаемся потоку толпы. Получается замкнутый круг: стресс усиливает выброс дофамина в префронтальную кору, ощущение опасности усиливается, и мозг не справляется с обработкой информации, и нам легче принять уже предложенную кем-то модель поведения", - отмечает специалист.

По словам психолога, если верить исследованиям в области потребительского поведения, что наибольшую группу - около 35-40 процентов населения - составляют люди с установкой "экономить и затариваться", то неудивительно, что за основу массового поведения берется именно этот механизм.

"В нашей же реальности надо еще учитывать, что наше население имеет в своем коллективном анамнезе голодомор и травму конца 80-90-х годов, когда люди не могли удовлетворить свои потребности в еде", - добавляет психолог.

Райса Байдалиева отмечает, что люди начали закупать именно сахар, потому что это базовый продукт для категории населения, которая чаще всего оказывается в группе риска. По ее словам, даже закупившись десятками килограммов сахара, многие продолжают это делать, так как стресс уменьшает возможности человека прогнозировать общий ход развития событий, поэтому появляется необходимость максимально обезопасить себя, и вследствие этого люди пытаются максимально затариться.

"Если же рассматривать нашу реальность, то масла в огонь добавляют и комментарии, которые дают эксперты по поводу запасов того или иного вида продовольствия, то есть если населению объявили, что "запасов сахара осталось на 3 месяца", то будьте уверены, что люди будут пытаться скупать этот сахар при любой возможности", - добавила эксперт.

Чтобы не поддаваться общей паники и истерии, психолог советует проанализировать свои потребности. Вероятно, есть более важные потребности, чем затаривание продуктами. Если есть возможность, то пройти обследование организма, чтобы подлечиться, или заниматься профилактикой.

"Ну а в целом рекомендациями эмоциональную неустойчивость не укрепить. Поэтому должны быть комплексные меры со стороны государства, чтобы население чувствовало защиту и заботу о себе. Например, в некоторых европейских странах, в Швеции, памперсы и женские прокладки, средства ухода за лежачими выдаются бесплатно в аптеках, что позволяет облегчить бремя семейных людей", - заключила психолог.

Психолог и специалист по психологии кризисных состояний Айгуль Рахметова отмечает, что точно понять факторы, которые толкают людей поддаваться всеобщему ажиотажу на скупку продуктов, сложно и для этого нужны серьезные исследования, однако, по предположению психолога, это может зависеть от возраста человека и его прошлого опыта. К примеру, представители старшего поколения, детство которых прошло в послевоенные годы, помнят ситуации с дефицитом необходимых товаров и из-за этого стараются набирать их впрок. Также представители поколения перестройки, которые застали развал СССР, тоже помнят дефицит продуктов в магазинах и резкие скачки цен.

По словам специалиста, главное, что толкает людей на скупку продуктов, – это страх неизвестности перед будущим.

"Ажиотаж в обществе нарастает постепенно. Если мы видим, что соседи возвращаются домой с полными пакетами продуктов, посещая магазины, наблюдаем, как люди разбирают все с полок, а родственники звонят нам и говорят, что нужно скорее купить сахар или что-то еще, то мы поддаемся общему настроению. Это психология толпы, и она действует по принципам сарафанного радио. Главным же мотивом в данном случае служит желание позаботиться о себе и неизвестность перед тем, что может случиться завтра", - отметила психолог.

По словам Айгуль Рахметовой, люди стараются закупаться именно сухими продуктами из-за их сохранности. Сахар используют для варенья, которое также можно отложить про запас. По словам психолога, возможно, многие скупают сахар намного больше своих потребностей, чтобы в крайнем случае обменять его на другие товары, на те же крупы. Хотя объективно наступление голода ничто не предвещает, у людей включается инстинкт выживания.

"Мы все живем в состоянии неопределенности. Неизвестно, до какого времени все это будет продолжаться. Доллар поднимается, а тенге опускается. Неизвестно, когда людям повысят зарплату. Недавние события в Казахстане, когда магазины во многих регионах не функционировали, также добавляют тревожности. Многие видят, что сейчас происходит в Украине, и неизвестно, когда это завершится. Все это заставляет людей включать режим выживания", - добавила психолог.

По словам специалиста, значительная часть населения более здраво реагирует на ситуацию и рассуждает, что любой кризис рано или поздно проходит. Однако люди с повышенной тревожность как раз и создают общее ощущение ажиотажа вокруг скупки жизненно важных продуктов.

"Я бы посоветовала государству чаще обращаться к населению через СМИ. Нужно успокаивать людей, говорить, что продуктов у нас много и цены не будут повышаться. Люди должны видеть, что государство в силах удержать экономику от кризиса, и тогда они успокоятся", - добавила специалист.

Напомним, что в Министерстве торговли 11 марта сообщили, что в стабилизационных фондах и в торговых объектах сконцентрированы запасы сахара, которых достаточно для удовлетворения спроса населения в течение 3 месяцев. В течение следующих дней в магазинах и на рынках страны возник сахарный ажиотаж. Люди сметали с полок торговых сетей сахар, и цена на него в некоторых регионах резко поднялась.