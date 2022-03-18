Сельскохозяйственную ярмарку проведут перед Наурызом в Костанае
18 марта 2022, 10:58 | Общество
Вторая весенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет незадолго до Наурыза уже в эту субботу, 19 марта. Об этом сообщается на сайте акима областного центра.
Фото из архива "НГ"
- В городе Костанае проводится крупномасштабная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов, по ценам ниже рыночных на 15-20%, - сообщает на сайте акима.
Место проведения ярмарки как и прежде - проспект Аль-Фараби (Сити-Центр). Начало работы в 9.00 часов.
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