Вторая весенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет незадолго до Наурыза уже в эту субботу, 19 марта. Об этом сообщается на сайте акима областного центра.

Фото из архива "НГ"

- В городе Костанае проводится крупномасштабная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов, по ценам ниже рыночных на 15-20%, - сообщает на сайте акима.

Место проведения ярмарки как и прежде - проспект Аль-Фараби (Сити-Центр). Начало работы в 9.00 часов.