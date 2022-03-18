Приговор бывшему сотруднику департамента полиции Костанайской области Руслану КЛЫШЕВУ вынесли в СМУС сегодня, 18 марта. Он признан виновным в убийстве своего одноклассника, известного в городе стоматолога Ермека Омарова.

Конфликт между ними произошел в WhatsApp-чате Kosta-Rica, в котором Клышев небрежно отозвался о цыганах. Омаров написал, что его вырастили цыгане и Клышев "ответит перед ромалами". После этого последовали оскорбления друг друга и угрозы, которые переросли в реальный конфликт. На разборки Омаров приехал с двумя своими друзьями к дому Клышева в ночь с 7 на 8 марта 2021 года. Экс-полицейский ждал их с ружьём и выстрелил, когда Омаров пытался к нему подойти.

Адвокаты подсудимого пытались доказать, что это была самооборона, так как Омаров сообщил, что едет к нему “со стволами”.

- Клышева признать виновным в умышленном убийстве и назначить 9 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности (строгий режим), - зачитала приговор судья Алтынай САГИНДЫКОВА. - Размер морального вреда, заявленный потерпевшими, снизить до 5 млн тенге. Лишить Клышева специального звания майор полиции.

При разъяснении приговора судья сообщила, что подсудимый сам позвал к себе убитого Омарова, который был в алкогольном опьянении. Клышев вину не признал, сообщив, что выстрелил случайно, однако суд посчитал, что следствие доказало: подсудимый намеренно убил одноклассника.

Судья отметила, что санкции уголовной статьи предусматривает наказание от 8 до 15 лет, но учел исключительно положительную характеристику и наличие на иждивении подсудимого трёх малолетних детей.

Кроме того судья вынесла два частных постановления. Первое в адрес прокурора Костанайской области о том, что Клышев не принимал присягу в ДП области, как выяснилось в суде, хотя имел звание майора. Второе - в адрес коллегии адвокатов Костанайской области о ненадлежащем поведении адвокатов подсудимого. Последние очень часто во время судебного заседания вели себя некорректно, перебивали и даже спорили с судьей, которая неоднократно делала им замечания.

Государственный обвинитель в прениях просила назначить Клышеву 11 лет лишения свободы, потерпевшие заявляли сумму морального вреда в размере 100 млн тенге.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Фото Ксении РЕБИК