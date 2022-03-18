Какие классы сегодня будут учиться дистанционно в костанайских школах?
18 марта 2022, 06:35 | Общество
Температура воздуха на улице утром, 18 марта, составила -28 градусов. Информацию о переносе занятий с очного формата в онлайн сообщили в отделе образования областного центра.
- Учащиеся 0-9 классов 1 смены школ г.Костанай переводятся на дистанционный формат обучения, сообщили в отделе образования.
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