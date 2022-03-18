После запрета, который на экспорт сахара ввела Российская Федерация, в Казахстане на него повысился спрос. Власти пытаются противостоять ажиотажу, возможно ли это делать эффективно? Да. Лимитированная продажа сахара способна навести порядок с его реализацией на пике высокого спроса.

Да. Но лучше в дополнение к лимитированию жестко ограничить цены на продукт, которого не хватает.

Нет. С дефицитом административными мерами бороться бесполезно, это только порождает спекуляцию.

Нет. Цены в любом случае взлетят, поэтому не стоит тратить время на ограничение, лучше их отпустить на свободу.

