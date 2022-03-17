В числе победителей олимпиады, проходившей 15-16 марта, - учащийся 9 класса лицея-интерната «Білім-Инновация» для одаренных детей Жан ДАУТОВ. Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в управлении образования Костанайской области.

АТМО - математическое соревнование для стран Тихоокеанского региона, а это более 40 стран, среди которых Россия, Канада, Япония, США, Австралия, Бразилия, Новая Зеландия, Сингапур, Гонконг и многие другие. Соревнования проводятся ежегодно. Участниками олимпиады необходимо решить 5 задач в течение 4 часов.

- Золотая медаль олимпиады стала хорошим продолжением успехов юного математика и его педагога Сейдуалы Дарына Жұмабекұлы на международном уровне. Поздравляем с новой победой и желаем не останавливаться на достигнутом! - поздравили победителя в управлении.

AТMO впервые была проведена в 1989 году. В этом году от Казахстана на олимпиаду был заявлен 131 участник, 2 из них – от Костанайской области.

Призерами олимпиады стали 39 казахстанских школьников, заняв 5 первых, 13 - вторых и 22 – третьих места.