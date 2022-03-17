Прения по делу бывшего сотрудника департамента полиции Костанайской области Руслана КЛЫШЕВА закончились. Клышев обвиняется в убийстве одноклассника Ермека Омарова. Поводом послужил словесный конфликт в WhatsApp-чате Kosta-Rica «на почве неприязни к цыганам», как утверждает сторона обвинения. Перепалка оказалось такой яростной, что в ночь с 7 на 8 марта 2021 года Омаров с друзьями подъехал к дому Клышева. Тот ждал их с ружьем и, по версии обвинения, выстрелил практически в упор.

Адвокат Клышева Гульнара КУЗБАЕВА сегодня попыталась доказать, что ее подзащитный всего лишь оборонялся, а конфликт спровоцировал «дерзкий, грубый и аморальный» Омаров.

- Мы уверены, что на встречу в ту ночь Омаров и его друзья, Чайкаи и Богданчиков, приехали с пистолетом и ножами, - сообщила в прениях Гульнара Кузбаева. - Позже им удалось унести оружие с места преступления. Почему Богданчиков, увидев, что его друг после выстрела упал и, возможно, ранен или убит, не бросился к нему, как сделала бы любой нормальный человек? Вместо этого он попросту сбежал и, подбежав к таксисту Ильясову, крикнул: «Увези меня отсюда!» Он запросто мог что-то унести с места преступления.

Кузбаева в прениях заявила, что свидетель Чайка «на очной ставке сознательно солгал, что был один, хотя знал, что был с Богданчиковым». И в суде Чайка явно не скрывал радости по поводу того, что оружие не нашли.

- Зачем ему его выгораживать? Только с одной целью — скрыть, что он мог унести оружие, - продолжила адвокат. - Все доводы прокурора, что Клышев заранее готовился к убийству, поэтому принес ружье, не подтверждаются. Переписка в чате продолжалась до 4-х утра. В 3.05. Омаров и его друзья отправляли ему звуковые сообщения, что едут, был даже слышен звук рулевой тяги. Клышев понял, что к нему реально едут. При этом было сообщение: «У нас стволы!» Омаров вместе с друзьями вышли из машины и все трое стояли перед Клышевым — это подтвердил свидетель, таксист Ильясов. Потом Клышев пошел на ружье, его не остановили слова: «Стой! Стрелять буду!» Когда Омаров схватился за ружье, Клышев случайно выстрелил. Это подтвердил и свидетель Чайка, сообщил, что «Клышев то ли поскользнулся, то ли еще что-то и раздался выстрел».

По словам адвоката, практически сразу после убийства Омарова, появился его друг Гаджиев, который на глаза у сотрудников полиции отогнал BMW погибшего. В суде на вопрос: «зачем?» отвечал невнятно: хотел, чтобы с машиной ничего не случилось, она криво стояла. Кузбаева предположила, что Гаджиев намеренно переставил машину, чтобы она пропала из поля зрения и из нее тоже можно было вытащить оружие.

Адвокат отметила, что к уголовному делу не приобщили характеристику Омарова, которая была на стадии следствия. В ней указано, что он был дерзким, грубым, агрессивным. У него много административных взысканий, в том числе, за кражу, есть даже защитное предписание. При этом, по словам адвоката, государственный обвинитель считает, что конфликт спровоцировал «миролюбивый Клышев, о котором никто не сказал, что он с кем-то ссорился и доказательств этому нет».

- Клышева обвиняют в том, что он посмел себя защищать! - возмутилась Кузбаева. - Я посчитала, сколько раз в чате его назвали «красным» - 30 раз! Я уже молчу о том, сколько раз его назвали геем в разных интерпретация и матерными словами. После таких угроз и сообщения о том, что к нему едут со словами он имел полное право защищать себя и свою семью. Возможно, было превышение самообороны, но уж точно не умышленное убийство, как пытается представить обвинение.

Прокурор в реплике пыталась опровергнуть доводы адвоката. Сам Руслан Клышев в прениях еще раз повторил, что убийство не планировал, а только защищался. То, что Омаров схватился за ружье, подтверждают данные баллистической экспертизы.

- Омаров стоял на сугробе, он схватился за ружье и потянул его вниз, поэтому выстрел был снизу, - сообщил Клышев. - Это и подтверждает экспертиза.

Оглашение приговора по этому делу назначено на 18 марта.

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