За среду, 16 марта, зарегистрировано 5 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,009 %. Днем ранее было выявлено 4 заболевших, темп прироста был ниже - 0,007%.

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Заболеваемость по населенным пунктам 16 марта распределилась следующим образом: по 1 случаю в городах Костанай, Житикара, Рудный,а также в Костанайском и Денисовском районах.

5 пациентов обследованы по самообращению. Из числа инфицированных лиц 4 с симптомами заболевания, 1 бессимптомный.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 16 марта 2022 г. зарегистрировано 53 494 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 207, в том числе 32 за 16 марта.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 795 человек (+49), вторым компонентом 344 633 (+172).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 15 марта в регионе зарегистрированы 3 случая заболевания коронавирусной пневмонией. Также зафиксирован один летальный исход от КВИ+. Смертей от КВИ- не зарегистрировано.