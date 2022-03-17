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ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V"

17 марта 2022, 12:20 |  Коронавирус

Всемирная организация здравоохранения временно приостановила оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за технических сложностей, вызванных санкционными ограничениями, сообщает РИА "Новости".

© РИА Новости / Александр Кряжев

Новая дата визита в Россию будет определена как только станет возможно, заявила на брифинге в среду, 16 марта, помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.

Да, мы должны были поехать и провести инспекции в России 7 марта. Но эти инспекции отложены на более позднюю дату", - сказала она.
 
По словам Симао, оценка российской вакцины, а также инспекции на производстве пострадали из-за ситуации на Украине, а также ограниченных из-за санкций, возможностей перелета и финансовых возможностей, включая работу кредитных карт и других технических проблем.
 
"Это обсуждалось с российским заявителем. Новая дата будет определена, как только станет возможным", - добавила Симао.