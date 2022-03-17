Прения по делу бывшего сотрудника департамента полиции Костанайской области Руслана КЛЫШЕВА начались в уголовном суде 15 марта и продолжились два дня. Клышев обвиняется в убийстве своего одноклассника Ермека Омарова. Конфликт произошел в WhatsApp-чате Kosta-Rica и перерос в реальные разборки в ночь с 7 на 8 марта 2021 года. Когда Омаров с друзьями подъехал к дому Клышева, последний ждал их с ружьем и, по версии обвинения, выстрелил практически в упор.

Руслан Клышев (справа) пытался доказать суду, что выстрелил в Омарова из-за самообороны / Фото из архива «НГ»

Защита Клышева пыталась доказать, что подсудимый всего лишь оборонялся, потому что убитый «приехал его завалить».

- Для многих это дело скоро останется в прошлом, как незначительный эпизод, - сообщила в прениях государственный обвинитель Нино КАПАНАДЗЕ. - Но только не для матери убитого, она еще долго будет задаваться вопросами: как, за что и почему? Человеческая жизнь - самое ценное, что есть на земле. Считаю, что вина подсудимого полностью доказана, все его доводы о том, что он всего лишь оборонялся, не нашли подтверждения в суде. Конфликт произошел в чате Kosta-Rica из-за неприязни к цыганам. Подсудимый отозвался о них пренебрежительно, сообщив, что они распространяют наркотики и губят наших детей. Погибший ответил, что у него в роду есть цыгане и Клышев «ответит перед ромалами».

Прокурор целыми кусками цитировала перепалку в WhatsApp-чате между подсудимым и убитым. Потом сообщила, что Клышев на почве этих разбирательств вышел из себя и начал целенаправленно готовиться к убийству.

- Вы пытались доказать, что защищались, но ведь приезд Омарова не был для вас неожиданным, - сообщила Нино Капанадзе. - Вы знали, что он едет к вам, о чем свидетельствуют регулярные звуковые сообщения в чате. Вы хладнокровно готовились к встрече, сходили к матери, взяли ружье, патроны. И также спокойно выстрелили, когда Омаров вышел из машины.

С учетом того, что Клышев не был судим, по месту работы характеризуется положительно и у него на иждивении несколько малолетних детей, прокурор попросила назначить ему 11 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Мать убитого Кульдирген ОМАРОВА не сдерживала эмоций в прениях. Она посчитала срок наказания небольшим и сообщила, что подала гражданский иск на возмещение морального вреда с подсудимого в размере 100 млн тенге.

- Руслан, как ты мог его убить? - со слезами в голосе спрашивала Кульдирген Омарова. - Мог бы избить, разобраться по-мужски, но не убивать же! И в суде нанял себе несколько адвокатов, совершил убийство - ответь, ты мужик или нет? Дети Ермека вырастут, я им расскажу, кто убил их отца. Чтоб ты в тюрьме сгнил! Мои дети вырастут, твои дети вырастут, мы с твоей матерью доживем, а моего сына не вернуть!

Сторона подсудимого сразу заявила, что гражданский иск на сумму 100 млн тенге нереально завышен, что подсудимый никогда не сможет его погасить. И потерпевшая сторона специально выставляет такой огромный иск, чтобы у Клышева никогда не было возможности его погасить, а это означает, что он не сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

В прениях прокурор попросила назначить подсудимому 11 лет лишения свободы / Кадр из видео

Мать подсудимого Клюшь КЛЫШЕВА заявила суду, что готова рассказать всю историю своего сына с момента его рождения. Она воспитывала его одна.

- И вырастила образованным человеком, он преданный супруг и заботливый отец, - сказала Клышева. - Его вина заключается только в том, что он пытался защитить себя и свою семью от лиц с уголовным прошлым. Они приехали целой группой, чтобы разобраться с моим сыном, в доме была его семья. Ему пришлось защищаться и выстрелить. А если бы он не выстрелил первым, возможно, остался бы инвалидом или бы сам умер. Где тогда была ваша совесть, когда нападали на моего сына?

Клышева посчитала срок в 11 лет лишения свободы слишком большим для своего сына и просила суд снизить его.

После этого она сообщила суду, что «еще не закончила», но чувствует себя не очень хорошо и попросила перерыв, чтобы ее сын успел поесть в СИЗО. Позже женщина так и не явилась ни на одно судебное заседание, сторона защиты не смогла ее найти, чтобы узнать причину неявки. Так как Клышева является участницей процесса и объявила суду, что «еще не закончила», судья постановила перенести прения на 17 марта.