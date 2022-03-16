По одному случая в четырех регионах - Хроника пандемии в Костанайской области
За вторник, 15 марта, в регионе зарегистрировано 4 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,007 %. Днем ранее был выявлен 1 заболевших, темп прироста равнялся 0,001%.
Иллюстративное фото pixabay.com
Заболеваемость по населенным пунктам 15 марта распределилась следующим образом: по 1 случаю в городах Костанай и Лисаковск, в Карабалыкском и Б. Майлина районах.
Все 4 пациента обследован по самообращению. Из числа инфицированных лиц 3 с симптомами заболевания, 1 бессимптомный.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 15 марта 2022 г. зарегистрировано 53 489 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 175.
С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 746 человек (+71), вторым компонентом 344 461 (+195).
По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 14 марта в регионе зарегистрированы 5 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, летальных исходов от КВИ+ и КВИ- не завиксировано.
Общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 6 129 человек.
По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (160) и КВИ- (45) в регионе - 205 человек.
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