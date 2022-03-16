В четверг, 17 марта, ночи все еще будут оставаться холодными. Столбики термометров по области покажут -22..-27, на юге -18 градусов. Днем -10..-15, на юге -7 градусов. На юге области днем возможен небольшой снег и низовая метель, а север региона заволочет туманом.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае 17 марта будет переменная область и без осадков. Небо останется таковым же и в следующие два дня - 18 и 19 марта. Температура ночью в областном центре достигнет отметки -22..24, днем -10..-12 градусов.

Ветер в течение всех трех дней, с 17 по 19 марта, будет северо-восточным. 17 марта по области его скорость будет достигать 7-12 м/с, в Костанае - 5-10 м/с. В последующие два дня ветер усилится по всему региону, включая областной центр, до 9-14 м/с. А на юге области 17 марта днем и 18 марта ночью скорость ветра может достигать даже 15-20м/с.

- Погода формируется под влиянием западного антициклона. В пятницу, 18 марта, ночью на юге области продолжится небольшой снег и низовая метель. На севере области также будет туманно, - рассказала начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Температура ночью будет -23..-28, на юге области -20 градусов, днем -8..-13, днем -5 градусов.

В Костанае в пятницу столбики термометров ночью опустятся до -23..-25, днем прогреется до -8..-10 градусов.

В субботу, 19 марта туман сохранится на севере области, а на всей остальной части региона небо будет безоблачным. Ночью температура воздуха составит -15..20, на севере -23 градуса, днем -5..-10 градусов.

В областном центре 19 марта ночью термометры покажут -17..-19, днем -7..-9 градусов.