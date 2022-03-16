Токаев: Спекуляции не должны стать причиной сжигания наших резервов
Президент призвал банки второго уровня контролировать приобретение иностранной валюты, передает Informburo.kz.
Такими были курсы 1 марта в Костанае в одном из банков / Фото из архива "НГ"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завил о необходимости снижения спекулятивного спроса на валюту.
"Финансовой сфере необходимо снизить повышенный спекулятивный спрос. Следует проработать вопрос увеличения продаж экспортной валютной выручки компаниями с государственным участием. Жду, что частные недропользователи тоже обеспечат продажи своей валютной выручки", – сказал президент.
В рамках исполнения своих договорных обязательств банки второго уровня должны осуществлять контроль и мониторинг приобретения валюты их клиентами, подчеркнул он.
"Следует установить жёсткий контроль. Спекуляции на рынках не должны стать причиной неоправданного сжигания наших резервов. Агентству по развитию и регулированию рынка необходимо принять решительные меры в этом направлении", – завил президент Казахстана.
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