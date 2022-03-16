Токаев о соблюдении закона о мирных собраниях: Больше послаблений не будет
16 марта 2022, 13:35 | Государство
Президент подчеркнул демократическую суть закона, передает Informburo.kz.
Фото ©Tengrinews.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, обратил внимание на недопустимость нарушения закона о мирных собраниях.
"О масштабе произошедших положительных изменений можно судить по тому факту, что только в политической сфере было принято более 10 законов. Взять, к примеру, новый демократический закон о мирных собраниях. Он позволил активистам, в том числе оппозиционно настроенным общественникам, беспрепятственно проводить митинги и свободно выражать там своё мнение. Данная новация позволила укрепить ростки новой политической культуры, повысить взаимную ответственность и доверие в обществе", – сказал глава государства.
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