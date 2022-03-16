Родственникам Президента запретят занимать высокие должности - Токаев
Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием к казахстанцам, запретил ближайшим родственникам президента занимать высокие политические должности, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
"Для ближайших родственников Президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических, государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе", - сказал Глава государства на совместном заседании палат Парламента.
Комментируя январские события, президент также отметил, что люди, привыкшие к серым закулисным схемам, испугались потерять свои привилегии и пошли против народа.
Кроме того, президент предложил запретить акимам занимать должности в филиалах партий. По мнению Главы государства, такие решения позволят сформировать многополюсную партийную систему.
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