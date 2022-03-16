Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием к казахстанцам, запретил ближайшим родственникам президента занимать высокие политические должности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Для ближайших родственников Президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических, государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе", - сказал Глава государства на совместном заседании палат Парламента.

В ходе выступления Токаев дал оценку январским событиям, которые охватили несколько регионов страны.

"Одно могу сказать: имела место масштабная, детально сработанная операция, целью которой было смещение высшего руководства, его дискретизация в глазах народа и зарубежной общественности. Для достижения данной цели заговорщики, не колеблясь, использовали профессионально подготовленных боевиков, перед которыми стояла задача посеять хаос в Алматы - нашем самом крупном городе, внушить страх людям, заставить их поверить в фатальность исхода событий, дестабилизировать ситуацию в стране. Поэтому заверяю, что все виновные в этих трагических событиях понесут наказание, какие бы должности и позиции в обществе они ни занимали", - сказал Глава государства.

По его словам, злоумышленники пытались совершить госпереворот и отстранить Президента от власти.

Комментируя январские события, президент также отметил, что люди, привыкшие к серым закулисным схемам, испугались потерять свои привилегии и пошли против народа.

Кроме того, президент предложил запретить акимам занимать должности в филиалах партий. По мнению Главы государства, такие решения позволят сформировать многополюсную партийную систему.