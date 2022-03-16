Президент Касым-Жомарт Токаев предложил разделить Алматинскую область на два региона, передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"Много проблем касательно агломерации города Алматы. Жители области сконцентрированы в основном вокруг этого города. Невозможно решать вопросы Узынагаша или же Талгара, находясь в самом городе Талдыкоргане. Чтобы добраться до областного центра, населению приходится ездить очень далеко. С учетом этих и других обстоятельств предлагаю разделить Алматинскую область на две. В этом регионе будут созданы Жетысуская и Алматинская области", - сказал Глава государства на совместном заседании палат Парламента.

Центром Жетысуской области станет Талдыкорган, а Алматинской - Капшагай.

Также Касым-Жомарт Токаев заявил о создании в Казахстане Улытауской области с центром в Жезказгане.

"На территории бывшей Жезказганской области будет сформирована Улытауская область. Город Жезказган вновь станет областным центром. Создание в этом регионе самостоятельной области важное решение не только с экономической точки зрения, но и духовно: Улытау, который находится в центре нашей бескрайной казахской степи, занимает особое место в истории нашей страны. Здесь проходили великие собрания, где решалась судьба страны", - сказал Токаев в Послании народу Казахстана.

Аким Алматинской области Канат Бозумбаев сказал, что решение о разделении региона стало для него неожиданностью, сообщает Informburo.kz.

"Для меня это тоже стало новостью. Надо смотреть, какие районы перейдут в ту или иную область. Но с точки зрения управляемости станет легче", – сказал он в кулуарах совместного заседания палат парламента.

По словам акима, одна из важных проблем области – проживание большого количества людей в дачных массивах.

"215 тысяч человек на территории Алматинской области живут в садовых массивах, на дачах по-другому, там нет элементарных коммунальных услуг. Если они есть, то они дороже. Эту работу надо провести, она требует инвестиций", – отметил он.

Бозумбаев не знает, останется ли он руководителем Алматинской области.

"Это не я решаю", – сказал он.

В целом решение о разделении области глава региона поддержал.

Кроме того, президент предложил создать Абайскую область с центром в Семее.

"Предлагаю создать в Семейском регионе Абайскую область. Город Семей станет центром новой области. Знаю, что об этом жители региона давно говорят. Сейчас там много проблем, которые не нашли своего решения. К примеру, сильно изношена внутренняя инфраструктура региона", - сообщил Глава государства.