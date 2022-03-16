Микрофинансовые организации наравне с банками стали наиболее популярными кредиторами населения. Люди не опасаются брать краткосрочные кредиты, оформляют их даже в режиме онлайн. Когда возникает необходимость в определенной сумме, они не ожидают зарплаты или не накапливают деньги на покупку, а обращаются в кредитную организацию. В Казахстане примером надежной легальной МФО является "Честное слово", она работает на рынке уже несколько лет, получила массу положительных отзывов и ее аудитория постоянно расширяется.

Специалисты рассказали о некоторых секретах, которые можно использовать для более выгодного сотрудничества с микрофинансовой организацией.

Лайфхак № 1: Первое обращение в МФО может быть беспроцентным

Если клиент обращается в МФО впервые, он может получить льготное обслуживание и беспроцентный заем. Это связано с тем, что на рынке усиливается конкуренция между кредиторами, поэтому они идут на некоторые уступки, чтобы увеличить оборот денег и круг клиентов. Кроме того, такой шаг является своеобразным знакомством, после которого и МФО, и заемщик лучше узнают друг друга. При повторном обращении отношения будут более открытыми: во-первых, клиент может рассчитывать на большую сумму займа, во-вторых, ему могут предложить пролонгированный срок договора, в-третьих, он может принять участие в программе лояльности. Для МФО повторное обращение заемщика является сигналом того, что клиент доверяет организации и готов с ней сотрудничать на взаимовыгодных условиях.

Лайфхак № 2: Используйте онлайн-калькулятор

Большинство МФО представлены в Интернете с помощью официальных сайтов. На них публикуются актуальные предложения, даются советы и аналитические материалы. Также часто на них устанавливается онлайн-калькулятор. Его можно использовать для расчета регулярного платежа, исходя из суммы займа, процентной ставки и срока действия договора. Кроме того, вы можете быстро рассчитать сумму общей переплаты по кредиту. Это поможет вам сориентироваться и подобрать условия взаимодействия с кредитором, которые будут для вас комфортными.

Лайфхак № 3: Используйте современные ИТ-возможности

В результате глобализации многие операции удается перевести в виртуальную плоскость. Это коснулось и сотрудничества с МФО: подать заявку, заключить договор и получить деньги, а впоследствии их вернуть можно в режиме онлайн, не посещая офис организации. Это выгодно клиенту, так как позволяет сохранять конфиденциальность и упрощает процесс получения займа.

Лицензия № 02.21.0020.М от 12.03.21 выдана Национальным Банком РК.

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