В Госдуме подчеркнули, что при выходе из организации Россия «будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека», сообщает Esquire.

Фото: pace.coe.int

Письмо главы МИД России Сергея Лаврова о выходе России из Совета Европы вручено генеральному секретарю организации, сообщил депутат Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой. Его слова передает ТАСС.

Толстой подчеркнул, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле и желанию. «Это взвешенное и обдуманное решение», — добавил он.

Также он отметил, что Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека, которая гарантирует гражданам стран, входящих с Совет Европы, соблюдение ключевых прав — на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство и т. д.

На основе этой конвенции житель любой страны Совета Европы имеет возможность обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). А значит, после завершения членства России в СЕ россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ, им придется рассчитывать только на справедливость российских судов.

О том, что Россия не будет участвовать в Совете Европы, российский МИД заявил еще 10 марта (согласно процедуре, теперь об этом официально уведомили генсека организации). На Смоленской площади объяснили решение тем, что недружественные страны ЕС и НАТО злоупотребляют абсолютным большинством в Комитете министров СЕ и «продолжают линию на разрушение» этой организации. «Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — говорилось в заявлении МИД.

Совет Европы — старейшая межправительственная организация, основанная еще в 1949 году. Россия вступила в нее в 1996 году.

Процедура выхода из Совета Европы

Письмо Министерства иностранных дел не означает, что Россия сразу прекращает свое участие в Совете Европы. Это достаточно долгая процедура.

Прекращение членства наступает после уведомления генсека организации в конце текущего года, если уведомление сделано в течение первых девяти месяцев, объяснял ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Таким образом, Россия будет оставаться членом СЕ до конца 2022 года.